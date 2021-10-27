Среди участников программы стимулирования вакцинации разыграют первые квартиры

В Москве 27 октября пройдет первый розыгрыш двух однокомнатных квартир в рамках акции «Вакцина — твой ключ к здоровью!». Об этом говорится на сайте мэрии столицы.

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В розыгрыше, который пройдет в прямом эфире телеканала «Москва 24», смогут принять участие совершеннолетние граждане России, имеющие московский полис ОМС и получившие первый компонент вакцины от коронавируса или прошедшие повторную вакцинацию с 18 по 24 октября. При этом в пункте вакцинации важно было дать согласие на участие в программе.

«Информация о победителях будет опубликована на портале mos.ru. Квартиры будут разыгрывать каждую среду в течение пяти недель — до 24 ноября. Чтобы самостоятельно проверить, вошли ли вы в число победителей, нужно ввести номер полиса ОМС в специальном сервисе», - отмечается в сообщении.

Инициатором акции «Вакцина — твой ключ к здоровью!» выступила Московская торгово-промышленная палата.

Сделать прививку от коронавирусной инфекции в Москве можно в одном из центров вакцинации на базе поликлиник, а также в точках работы выездных бригад. Кроме того, в вакцинации участвуют частные клиники, работающие по соглашениям с Департаментом здравоохранения Москвы, напомнили в мэрии.

В Москве также действует программа дополнительного стимулирования для людей старше 65 лет, которые с 23 июня по 31 декабря сделают прививку первым компонентом, а затем полностью завершат вакцинацию от COVID-19. Пожилые москвичи, участвующие в программе, смогут выбрать либо подарочные наборы «С заботой о здоровье», либо денежную компенсацию в 10 тысяч рублей.