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Ночь искусств пройдет в Музее Москвы онлайн

Вечерняя Москваиещё 2
1 час назад

Музей Москвы 4 ноября станет участником акции «Ночь искусств». Мероприятия пройдут в формате онлайн на страницах музея в социальных сетях. В программе запланированы концерт на выставке «Москва-Сеул: Общие замыслы», открытие выставки в инфопоинте, лекции и экскурсии.

Ночь искусств пройдет в Музее Москвы онлайн
Фото: Анна Быкова / Вечерняя МоскваАнна Быкова / Вечерняя Москва

Старт вечерней программе даст открытие поп-ап выставки «XXL» художника, иллюстратора и музыканта Андрея Касай. Далее зрители смогут увидеть трансляцию концерта современных исполнителей — группы Zarya и «Сверкай». Музыканты выступят в пространстве выставки «Москва — Сеул: Общие замыслы», а зрители смогут присоединиться онлайн.

Специальные программы подготовили и филиалы Музея Москвы. Лекции и экскурсии можно увидеть в социальных сетях Музея истории Лефортово, Музея археологии Москвы и Центр Гиляровского.

Музей археологии Москвы покажет мастер-класс по изготовлению игрушек Русского севера и экскурсию по выставке «Делу время — потехе час: мир глиняных игрушек». Центр Гиляровского презентует три лекции о городе. А Музей истории Лефортово представит лекцию историка моды Веры Радвилы и воркшоп по геральдике.

Участие в мероприятиях бесплатное, сообщает пресс-служба музея.

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