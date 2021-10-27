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Власти Москвы приказали алкомаркетам закрыться

Lenta.ru
15 минут назад

Владельцы небольших алкомаркетов и винотек, ассортимент которых состоит из алкогольной продукции более чем на 70 процентов, рассказали о требованиях префектур и районных управ Москвы закрыться в период нерабочих дней, с 28 октября по 7 ноября. Об этом со ссылкой на руководство ряда торговых точек пишут «Ведомости».

Московские алкомаркеты закроют в нерабочие дни
Фото: Александр Поляков / Global Look PressАлександр Поляков / Global Look Press

Информацию подтвердили в сети бутиков Wine Room, компании «Е-вино» и одном из трех бутиков Winemafia. Районные власти в своем приказе ссылаются на постановление мэра Сергея Собянина, где сказано о приостановке работы всех магазинов, где ассортимент непродовольственных товаров первой необходимости и/или продуктов питания менее 30 процентов.

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Предприниматели в ответ на это указывают, что в предыдущие локдауны такое требование не вводилось. А кроме того, алкоголь в законе о торговле отнесен к продовольственным товарам.

Адвокат Orchards Петр Мацкевич указал, что позиция алкомаркетов выглядит обоснованной. Ведь если власти Москвы хотели исключить алкоголь из списков продуктов питания, они должны были сделать отдельную оговорку в указе. А в имеющейся редакции регламентируется только порядок определения доли непродовольственных товаров.

Тем не менее алкомаркеты готовятся в спешном порядке расширить ассортимент, чтобы соблюсти требования. Владелец Winemafia Аарон Коффманн рассказал, что компания добавит в магазины крупы, макароны, куриные яйца и другие продукты, всего около 300-400 позиций в дополнение к имеющейся тысяче алкогольных.

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров полагает, что требование закрыться могли получить порядка 200 магазинов из 1,3 тысячи, торгующих преимущественно алкоголем. По его мнению, главным бенефициаром запрета станет сеть «Красное & белое», которая удовлетворяет требованиям и закрываться не планирует.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг введение в Москве локдауна. По его словам, есть очень важный нюанс в том, что локдауна нет и не планируется. В чем заключается отличие между локдауном и нерабочими днями, представитель Кремля не уточнил.

Новости Москвы,Михаил Бурмистров,Дмитрий Песков,Сергей Собянин,Правительство Москвы,Advis.ru,Ведомости,
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