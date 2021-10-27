Москвичам обозначили сроки прихода зимы

Характерных для зимы температур москвичам не следует ждать вплоть до 3 ноября. Такие сроки в беседе с ТАСС обозначил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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По его словам, статистические данные указывают, что нулевые температуры и ниже закрепятся в конце первой декады ноября.

«Пока, по всем расчетам, которые мы проводим, зимней погоды не видно… Снега по всем прогностическим расчетам не стоит ждать вплоть до 3 ноября», — пояснил Вильфанд.

Синоптик уточнил, что статистика аналогичных периодов в прошлые годы в столице и Московской области показывает, что устойчивый переход температур на минусовые происходит «в самом конце первой декады ноября — 9–10-го числа», а устойчивое формирование снежного покрова — в конце месяца. Также он напомнил, что в последние годы снежный покров формируется уже в декабре.