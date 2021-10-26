Арендодатели захотели сдавать вакцинированным квартиры в Москве

Москвичи начали указывать требование о вакцинации в объявлениях о сдаче квартир в аренду, пишет «Российская газета».

Фото: © Рамиль Ситдиков/РИА Новости © Рамиль Ситдиков/РИА Новости

По мнению совладелицы инвестиционной компании Garnet Екатерины Сивовой, таким способом арендодатели стремятся обезопасить себя от проблем с оплатой жилья, которые могут возникнуть, если квартиросъемщик заболеет COVID-19.

Требование арендодателя о прививке, отмечает заслуженный юрист России Иван Соловьев, не противоречит гражданскому законодательству. По его словам, число вакцинированных от коронавируса с каждым днем растет, поэтому многие потенциальные квартиросъемщики отвечают этому критерию.

При этом Соловьев подчеркивает, что каждое дополнительное условие, устанавливаемое для арендаторов, снижает вероятность заключения договора. Он предполагает, что таким образом владельцы недвижимости хотят подстраховаться на случай, если вакцинация станет обязательной, а за отказ от прививки введут штрафы.

«В любом случае, это новая страница в истории аренды и дополнительный стимул сделать прививку для нуждающихся в съемном жилье», - говорит Соловьев.

По словам гендиректора сервиса онлайн-бронирования жилья Суточно.ру Юрия Кузнецова, на рынке посуточной аренды жилья с таким требованием пока не встречались. Однако он допускает, что при определенном спросе на требование о вакцинации на сервисе может появиться специальный фильтр или раздел для удобства квартиросъемщиков и собственников.