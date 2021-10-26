Москвичам пообещали двузначную температуру

В выходные, 20 и 31 октября, погоду в столичном регионе будет определять теплый циклон, который придет с Атлантики. Воздух в эти дни прогреется до плюс 14 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд .

По его словам, теплеть в Москве начнет уже сегодня ночью. К четвергу столбик термометра достигнет плюс 8-10 градусов.

«С 28 октября до конца недели и в понедельник — в первый день ноября — температура будет двузначная. В субботу, воскресенье — даже до 13 градусов тепла, на юге столицы — до 14 градусов», — приводятся в материале слова Вильфанда.

Он отметил, что в ночное время в указанные дни также будет плюсовая температура. В частности, в четверг ожидается 4-6 градусов тепла. Помимо этого, 27 и 28 октября пройдут небольшие дожди, возможно усиление ветра до 15 метров в секунду. В выходные осадки не ожидаются, будет малооблачно и преимущественно ясно.