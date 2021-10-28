«Желтый» уровень опасности из-за тумана объявили в Московском регионе в ночь на 29 октября

Сухая и солнечная погода в Москве создаст иллюзию бабьего лета, пообещал в своем Instagram-аккаунте метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в четверг, 28 октября. Инициатива на синоптической карте большей части Восточной Европы уже к вечеру пятницы, 29 октября, начнет переходить к антициклону, который с каждым днем, усиливаясь, будет расширяться по площади и застолбит свои позиции на пять суток. Поэтому жители большинства регионов Европейской части России смогут насладиться погожими осенними днями. В течение пяти дней в регионе будет сухая, солнечная и теплая погода, даже может возникнуть «иллюзия бабьего лета», отметил синоптик.