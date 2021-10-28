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Синоптик рассказал об иллюзии бабьего лета в Москве

Вечерняя Москваиещё 4
38 минут назад

Сухая и солнечная погода в Москве создаст иллюзию бабьего лета, пообещал в своем Instagram-аккаунте метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в четверг, 28 октября. Инициатива на синоптической карте большей части Восточной Европы уже к вечеру пятницы, 29 октября, начнет переходить к антициклону, который с каждым днем, усиливаясь, будет расширяться по площади и застолбит свои позиции на пять суток. Поэтому жители большинства регионов Европейской части России смогут насладиться погожими осенними днями. В течение пяти дней в регионе будет сухая, солнечная и теплая погода, даже может возникнуть «иллюзия бабьего лета», отметил синоптик.

«Желтый» уровень опасности из-за тумана объявили в Московском регионе в ночь на 29 октября
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Самым теплым днем Тишковец назвал субботу.

— Самой теплой ожидается предстоящая суббота, 30 октября. Так, например, в Москве в первый выходной уже обойдется без осадков, из-за слоистых туч выглянет солнце, под утро будет не прохладнее +5…+7, днем воздух сумеет прогреться до +12…+14, а в столичном регионе — до +10…+15, что на 7-8 градусов выше нормы и соответствует климатическим показателям конца сентября, — пишет синоптик.

Ранее в четверг, 28 октября, в Гидрометцентре России объявили «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области из-за тумана.

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