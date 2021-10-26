Что изменится в Москве с 1 ноября

С 1 ноября вступят в силу несколько важных законов, которые в том числе направлены на поддержку семей с детьми. «Вечерняя Москва» разбиралась, какие изменения ждут москвичей.

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Выплаты и пенсии

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Семьи с детьми в возрасте от трех до семи лет получат социальную выплату. На эти нужды правительство выделило из бюджета 28,3 миллиарда рублей. Размер выплаты будет рассчитан исходя из уровня дохода семьи. Прежде всего эти средства пойдут на поддержку малообеспеченных родителей. Бывшие работники угольной отрасли и члены летных экипажей гражданской авиации получат доплаты к пенсии. Размер зависит от трудового стажа. Те, кто в октябре 2021 отметил 80-летие, также получат денежный перевод. Им положена единовременная выплата в размере порядка 12 тысяч рублей.

Поддержка бизнеса

Предприниматели и руководители социально ориентированных некоммерческих организаций с 1 ноября по декабрь 2021 года могут получить кредит по льготной ставке в четыре процента годовых в одном из 30 отечественных банков. Главное условие получения такой поддержки — сохранение в штате компании 90 процентов сотрудников.

Доплаты врачам

В Москве и Подмосковье медики будут получать стимулирующие выплаты за пациентов, вакцинированных от коронавируса сверх плана. Так, за человека в возрасте от 18 до 60 лет врачу положено 200 рублей. За пациента старше 60 лет дают больше — 400 рублей. Власти столицы считают, что эти стимулирующие выплаты помогут ускорить темпы вакцинации.

— Это вовсе не означает, что теперь медики будут с еще большим рвением рассказывать о необходимости вакцинации, — комментирует «Вечерке» врач-терапевт Андрей Звонков. — Эти выплаты лишь еще одна форма поддержки врачей от правительства.

Карта «Мир»

Продолжается расширение возможностей использования карты «Мир». Все банки страны с 1 ноября должны предоставить возможность переводить деньги с «Мира» на свои счета через Систему быстрых платежей. За переводы сумм в пределах 100 тысяч рублей в месяц комиссию не берут, а за переводы более крупных сумм дополнительно будут взысканы 0,5 процента, но не более 1500 рублей. Это позволит использовать карту «Мир» для покупок в интернет-магазинах.

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