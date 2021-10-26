В столичном Нагатинском Затоне москвичи сняли на видео необычное пятно, образовавшееся на воде. Ролик опубликован в Telegram-канале Агентство «Москва».
«НЛО в небе над столичным регионом уже видели недавно, пришло время непонятного в самой Москве. В районе Нагатинского Затона сняли вот такое явление», — сообщили в агентстве.
В качестве одной из возможных версий упоминаются работы при постройке новых станций городского метрополитена.
Официального подтверждения информации и подтверждения связи пятна со строительными работами на юге Москвы, сейчас нет.
В мае масляное пятно обнаружили на Москве-реке.
В декабре 2020 года в Строгинской пойме на северо-западе города зафиксировали наличие пятна нефтепродуктов.
Также в прошлом октябре радужное пятно растянулось по Москве-реке у Пречистенской набережной.