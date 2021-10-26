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На юге Москвы жители заметили необычное пятно на воде

Газета.Ru
41 минуту назад

В столичном Нагатинском Затоне москвичи сняли на видео необычное пятно, образовавшееся на воде. Ролик опубликован в Telegram-канале Агентство «Москва».

«НЛО в небе над столичным регионом уже видели недавно, пришло время непонятного в самой Москве. В районе Нагатинского Затона сняли вот такое явление», — сообщили в агентстве.

В качестве одной из возможных версий упоминаются работы при постройке новых станций городского метрополитена.

Официального подтверждения информации и подтверждения связи пятна со строительными работами на юге Москвы, сейчас нет.

В мае масляное пятно обнаружили на Москве-реке.

В декабре 2020 года в Строгинской пойме на северо-западе города зафиксировали наличие пятна нефтепродуктов.

Также в прошлом октябре радужное пятно растянулось по Москве-реке у Пречистенской набережной.

Новости Москвы,Видео,АГН "Москва",
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