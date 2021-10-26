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Песков: локдауна в Москве нет и не планируется

News.ru
13 минут назад

В Москве нет локдауна. Объявлять его власти в ближайшем будущем не планируют. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Песков: локдауна в Москве нет и не планируется
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Москве нет и не планируется локдауна, — кратко заявил он.

Мэр Москвы Сергей Собянин 21 октября объявил в столице нерабочими дни с 28 октября по 7 ноября. В этот период в Москве закроются непродовольственные магазины, предприятия сферы услуг, салоны красоты, фитнес-клубы, бассейны. Кафе и рестораны смогут работать только навынос. Приостанавливается также приём граждан в центрах «Мои документы» и представительствах органов власти. Предоставление государственных услуг в электронном виде полностью сохранится. Открытыми останутся продуктовые магазины и аптеки, также не будет ограничена продажа товаров с доставкой.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в России выявлено 36 446 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8% не имели клинических проявлений болезни. 1106 человек погибли в результате заболевания, это является новым антирекордом в России с начала пандемии. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба.

За сутки в России полностью выздоровели 26 973 человека. Больше всего заболевших в Москве – 3 924, в Санкт-Петербурге и Подмосковье – 2 929 и 2 877 соответственно. Всего на данный момент в Российской Федерации выздоровели 7 213 584 человека. С начала пандемии в мире заразились около 243,7 млн человек, более 4,9 млн умерли.

Новости Москвы,Дмитрий Песков,Сергей Собянин,Владимир Путин,ИТАР-ТАСС,
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