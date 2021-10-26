Спрос на товары вырос в Москве перед нерабочими днями

В Москве в последние выходные перед нерабочими днями вырос спрос на товары. В непродовольственной рознице обороты выросли на 3 процента по сравнению с прошлыми выходными и составили 9,6 миллиарда рублей. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва Сергей Киселев / АГН Москва

— Так, значительное увеличение торгового оборота показали в минувшие выходные магазины одежды, которые должны быть 28 октября — 7 ноября закрыты в связи с новыми ограничениями. Если в предыдущие выходные 16-17 октября их среднесуточный оборот составлял 1,36 миллиарда рублей, то 23-24 октября он возрос на 14 процентов — до 1,56 миллиарда рублей, — сообщил заммэра.

При этом в магазинах косметики товарооборот вырос на 13 процентов, а выручка продовольственных магазинов выросла на 20 процентов. Москвичи принесли супермаркетам 2,9 миллиарда рублей, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.