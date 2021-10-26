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Москвичам рассказали о погоде во вторник

Москва24
55 минут назад

Во вторник, 26 октября в Москве ожидается сухая погода с переменной облачностью, температура составит 5–7 градусов тепла, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Об этом сообщает РИА Новости.

Москвичам рассказали о погоде во вторник
Фото: портал мэра и правительства Москвыпортал мэра и правительства Москвы

"Мы ожидаем сегодня переменную облачность, без осадков. Температура в столице плюс 5-7 градусов в Подмосковье плюс 3–8", – заявил он.

По словам Леуса, ожидается плотный юго-западный ветер скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление окажется чуть выше нормы – 749 миллиметров ртутного столба.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в Москве с утра вторника, 26 октября, до утра четверга, 28 октября, ожидается сильный ветер, из-за чего в городе объявили желтый уровень погодной опасности. В Московской области также будет действовать желтый уровень погодной опасности.

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