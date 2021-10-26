Москвичам рассказали о погоде во вторник

Во вторник, 26 октября в Москве ожидается сухая погода с переменной облачностью, температура составит 5–7 градусов тепла, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы ожидаем сегодня переменную облачность, без осадков. Температура в столице плюс 5-7 градусов в Подмосковье плюс 3–8", – заявил он.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в Москве с утра вторника, 26 октября, до утра четверга, 28 октября, ожидается сильный ветер, из-за чего в городе объявили желтый уровень погодной опасности. В Московской области также будет действовать желтый уровень погодной опасности.