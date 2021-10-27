Останкинская башня окрасится в красный цвет

В поддержку акции «Оденься в красное!» Останкинскую телебашню осветят красной подсветкой в День борьбы с инсультом 29 октября, сообщила пресс-служба Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва Кирилл Зыков / АГН Москва

В 18:00 29 октября на медиафасадах телебашни появится сердце с белыми очертаниями на красном фоне. Также красной подсветкой в этот день осветят телебашни РТРС в Великом Новгороде, Нижнем Новгороде, Казани, Саранске, Ростове-на-Дону, Твери, Самаре, Перми, Туле, Челябинске и других городах.