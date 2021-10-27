В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+13° в 
USD 69.81EUR 81.03BRENT 81.94
Войти в почту

Останкинская телебашня окрасится в красный в День борьбы с инсультом

Вечерняя Москваиещё 2
27 октября

В поддержку акции «Оденься в красное!» Останкинскую телебашню осветят красной подсветкой в День борьбы с инсультом 29 октября, сообщила пресс-служба Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).

Останкинская башня окрасится в красный цвет
Фото: Кирилл Зыков / АГН МоскваКирилл Зыков / АГН Москва

В 18:00 29 октября на медиафасадах телебашни появится сердце с белыми очертаниями на красном фоне. Также красной подсветкой в этот день осветят телебашни РТРС в Великом Новгороде, Нижнем Новгороде, Казани, Саранске, Ростове-на-Дону, Твери, Самаре, Перми, Туле, Челябинске и других городах.

Акция «Оденься в красное!» приурочена ко Дню борьбы с инсультом. Ее ежегодно проводит Российское кардиологическое общество (РКО), чтобы повысить уровень осведомленности населения о рисках, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. А красный цвет в этом случае означает тревогу, вызванную ростом смертности от заболеваний системы кровообращения, передает ТАСС слова пресс-службы РТРС.

Новости Москвы,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители