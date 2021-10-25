В Москве впервые открылось заседание ВОЗ «Регионы за здоровье»

В Москве стартовало ежегодное заседание Сети Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) «Регионы за здоровье». Работу площадки открыли представители ВОЗ, они поблагодарили руководство Москвы за помощь и призвали страны объединиться - не только для борьбы с пандемией, но и ради защиты окружающей среды.

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Модератором первого дня заседания стала директор ВОЗ по политике и системам здравоохранения Наташа Аззопарди-Мускат. В мероприятии приняли участие директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге, заместитель главы города Петр Бирюков, глава департамента природопользования Москвы Антон Кульбачевский и другие.

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Открыл встречу заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков. Вопросы городской экологии и состояния окружающей среды, забота о здоровье населения остаются приоритетными направлениями Правительства Москвы. По словам Петра Бирюкова, несмотря на то что столица в сети «Регионы за здоровье» участвует сравнительно недавно с 2019 года, накопленный сегодня опыт позволяет делиться своими наработками с коллегами.

«За последнее десятилетие в столице проделана колоссальная работа по модернизации топливно-энергетического хозяйства, коммунальных и промышленных предприятий, созданию комфортной городской среды, озеленению, экологизации автотранспорта. Все эти меры направлены, прежде всего, на улучшение качества жизни и сохранение здоровья горожан», - подчеркнул Петр Бирюков.

Выступая с приветственным словом, директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге отметил внимание Правительства Москвы к вопросам климата и состояния окружающей среды, стремление к консолидации усилий в условиях непростой эпидемиологической обстановки.

«В течение нескольких дней представители 30 региональных сетей здравоохранения разных стран, огромное количество выступающих будут встречаться, чтобы делиться опытом и определять ключевые приоритеты развития», - рассказал Клюге.

«Мы должны принимать важные решения сегодня, чтобы процветать в будущем. <…> Есть разные секторы, где необходимо применять новые инструменты. Сейчас мы как никогда объединяем наши усилия», - подчеркнул Клюге.

Ханс Клюге подчеркнул, что вопросы здоровья населения сегодня должны быть включены и в политическую, и в научную, и в экономическую, и в социальную повестку.

Антон Кульбачевский, руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы:

"Город может влиять на поведение населения, на формирование предпочтений, стимулируя более здоровый образ жизни за счет особенностей проектирования пространства, создавая под эту задачу городскую среду с развитой сетью велодорожек, привлекательными пешеходными пространствами, парками и спортивными уголками на природе. Даже в особенностях технического оснащения домов есть значимый накопительный эффект здоровья горожан – например, расположение лестниц рядом со входом, а лифтов на удалении.

Поэтому в государственных программах развития Москвы целевые показатели реализуемых природоохранных и инфраструктурных мероприятий выбраны именно исходя из задачи создания комфортной и здоровой среды для горожан.

Это показатели по снижению загрязнения атмосферного воздуха, увеличению парков и рекреационных зон, развитию экологичного транспорта, реновации промышленных зон.

В линейке природоохранных мер, в частности, применение вакуумной коммунальной техники, обновление автопарка и переход на электрический общественный транспорт.

В совокупности реализация этих мер уже позволила снизить содержание РМ10 по сравнению с 2014 на 24 %, РМ2,5 — на 27 %.

Есть прямая связь между чистым воздухом и экономическим ростом. Чем чище воздух — тем лучше самочувствие сотрудников, тем выше производительность труда, а значит, быстрее растет ВВП. Так, снижение концентрации PM2,5 на 1 мкг/куб. м увеличивает ВВП на 0,8 %.

Также на заседании зачитали приветственное письмо официального представителя ВОЗ в России Мелиты Вуйнович.

«В первую очередь, я бы хотела отметить высокий уровень сотрудничества между ВОЗ и Москвой. Взаимодействие правительства Москвы и ВОЗ активно развивается в течение последних лет», - рассказала она.

Вуйнович отметила, что в сентябре 2019 года Москва и ВОЗ заключили соглашение о сотрудничестве в области охраны окружающей среды и общественного здоровья. С тех пор в Москве провели множество семинаров, посвященных вопросам качества воздуха, созданию зеленых пространств и экологического транспорта.