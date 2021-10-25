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В центре Москвы проведут капремонт старинного дома

РИАМО
45 минут назад

Пятиэтажный жилой дом 1908 года строительства капитально отремонтируют в 2022 году. Здание, построенное еще во времена царской России, расположено в Карманицком переулке, 3 А, строение 4, сообщили РИАМО в пресс-службе Фонда капитального ремонта Москвы.

В центре столицы проведут капремонт старинного дома
Фото: © РИАМО, Николай Корешков© РИАМО, Николай Корешков

В жилом доме только один подъезд. Всего в строении проживают около 30 человек. Кирпичный фасад здания украшен декоративными элементами. Окна дома на уровне первых трех этажей имеют разную форму, они расположены в нишах. Их украшают замковые камни, клинчатые и лучковые перемычки. По периметру здания расположен венчающий карниз с «сухариками».

Ремонт начнут в следующем году. Работы затронут инженерные системы дома, подвальные помещения. Специалисты восстановят фасад, крышу здания и подъезды. При проведении работ будут строго соблюдены необходимые технологии. Так, будет восстановлены изначальные технические характеристики здания.

В программу капитального ремонта города Москвы вошло около 28 тыс. домов общей площадью более 258 млн. кв. м, в которых запланировано восстановление более 355 тыс. инженерных систем и конструктивных элементов зданий и замена более 112 тыс. лифтов.

Новости Москвы,РИАМО,
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