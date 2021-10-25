Пушкинский музей начнет пускать посетителей по QR-кодам

«Можно сказать, что мы живем в этой системе COVID-free. Но непосредственно QR-коды должны прийти к нам с четверга, и мы к этому готовы. В мире это очень хорошо работает, и, я думаю, наши сограждане проявят такую же ответственность», - сказала Лошак.