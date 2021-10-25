Пушкинский музей начнет пускать посетителей по QR-кодам

Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина с 28 октября планирует перейти на прием посетителей по QR-кодам. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила директор музея Марина Лошак.
«Можно сказать, что мы живем в этой системе COVID-free. Но непосредственно QR-коды должны прийти к нам с четверга, и мы к этому готовы. В мире это очень хорошо работает, и, я думаю, наши сограждане проявят такую же ответственность», - сказала Лошак.
Нерабочие дни объявлены в Москве с 28 октября по 7 ноября 2021 года.