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Пушкинский музей с 28 октября планирует пускать посетителей по QR-кодам

Агентство «Москва»иещё 1
1 час назад

Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина с 28 октября планирует перейти на прием посетителей по QR-кодам. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила директор музея Марина Лошак.

Пушкинский музей начнет пускать посетителей по QR-кодам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Можно сказать, что мы живем в этой системе COVID-free. Но непосредственно QR-коды должны прийти к нам с четверга, и мы к этому готовы. В мире это очень хорошо работает, и, я думаю, наши сограждане проявят такую же ответственность», - сказала Лошак.

Нерабочие дни объявлены в Москве с 28 октября по 7 ноября 2021 года.

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