В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+16° в 
USD 70.86EUR 82.50BRENT 85.09
Войти в почту

На ВДНХ построят конноспортивный манеж

ТАССиещё 1
31 минуту назад

Новый конноспортивный манеж построят на территории ВДНХ, он станет частью центра национальных конных традиций. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Москомэкспертизы.

На ВДНХ построят конноспортивный манеж
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Манеж будет предназначен для проведения учебно-тренировочных занятий и культурно-спортивных мероприятий по различным дисциплинам, на его трибунах смогут разместиться около 500 человек. Так, зрители смогут насладиться фестивалями и праздниками национального конного искусства, а также поучаствовать в групповых и индивидуальных тренировках по верховой езде для детей и взрослых. Помимо этого, в новом здании будут проходить физкультурно-оздоровительные и гимнастические занятия на лошадях, инструкторские и судейские, обучающие программы и сборы", - приводятся слова председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова.

В здании выделены следующие основные зоны: входная, зрительская, медицинская, помещение для тренеров, зона санитарно-бытовых помещений и раздевалок, седловки лошадей, большой и малый манежи. Также будут созданы кафе, административные, хозяйственные и технические помещения. Наружная отделка фасада будет выполнена из навесного вентилируемого фасада с плитами из натурального камня или стеклофибробетонными панелями, витражного остекления, а также листовой медью и панелями под дерево.

Глава ведомства также добавил, что манежи будут оборудованы специальным постановочным освещением, в том числе для театрализованных представлений. Для воспроизведения звуковых сигналов предусмотрены различные источники и технологии. Помимо этого, будут созданы видеосистема и система технологического телевидения. В рамках реализации утвержденного проекта будет выполнено устройство проездов, тротуаров, размещение велопарковки и арочного навеса, установка малых архитектурных форм и системы освещения, а также разбивка газонов, цветников, высадка зеленых насаждений.

Новости Москвы,Валерий Леонов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители