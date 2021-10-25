На ВДНХ построят конноспортивный манеж

"Манеж будет предназначен для проведения учебно-тренировочных занятий и культурно-спортивных мероприятий по различным дисциплинам, на его трибунах смогут разместиться около 500 человек. Так, зрители смогут насладиться фестивалями и праздниками национального конного искусства, а также поучаствовать в групповых и индивидуальных тренировках по верховой езде для детей и взрослых. Помимо этого, в новом здании будут проходить физкультурно-оздоровительные и гимнастические занятия на лошадях, инструкторские и судейские, обучающие программы и сборы", - приводятся слова председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова.