На станции «Рижская» БКЛ метро начался монтаж эскалаторов

Строители приступили к монтажу четырех эскалаторов на станции «Рижская» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заместителя мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

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«На строящейся станции «Рижская» БКЛ метро начался монтаж четырех эскалаторов. Это трудоемкий и технически сложный процесс, состоящий из нескольких этапов. Сначала на железобетонный фундамент наклонного хода опускают специальные металлоконструкции — фермы. Именно на них в дальнейшем установят секции эскалаторов длиной 95 м. Затем секции состыкуют по зонам, выверят монтируемые приводы по высоте и осевым линиям», — сказал Бочкарев.

По словам заместителя мэра, эскалаторы спустят пассажиров из вестибюля, расположенного под Рижской площадью, в центральный зал станции «Рижская», которая сооружается в сложных геологических условиях на глубине более 60 м.

«В настоящее время здесь практически завершено раскрытие проемов и ведутся работы по гидроизоляции станционных тоннелей», — уточнил Бочкарев.

Как отметил генеральный директор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков, особенностью устанавливаемых эскалаторов на всех станциях северо-восточного участка Большого кольца является новый тип ступеней.

«Если раньше они были каркасные металлические, то теперь ступени цельнолитые алюминиевые. Таким образом, лестничное полотно эскалаторов легче традиционного», — пояснил Жуков.