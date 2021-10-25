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Бочкарев: Монтаж эскалаторов начался на станции «Рижская» БКЛ метро

Агентство «Москва»иещё 3
1 час назад

Строители приступили к монтажу четырех эскалаторов на станции «Рижская» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заместителя мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

На станции «Рижская» БКЛ метро начался монтаж эскалаторов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На строящейся станции «Рижская» БКЛ метро начался монтаж четырех эскалаторов. Это трудоемкий и технически сложный процесс, состоящий из нескольких этапов. Сначала на железобетонный фундамент наклонного хода опускают специальные металлоконструкции — фермы. Именно на них в дальнейшем установят секции эскалаторов длиной 95 м. Затем секции состыкуют по зонам, выверят монтируемые приводы по высоте и осевым линиям», — сказал Бочкарев.

По словам заместителя мэра, эскалаторы спустят пассажиров из вестибюля, расположенного под Рижской площадью, в центральный зал станции «Рижская», которая сооружается в сложных геологических условиях на глубине более 60 м.

«В настоящее время здесь практически завершено раскрытие проемов и ведутся работы по гидроизоляции станционных тоннелей», — уточнил Бочкарев.

Как отметил генеральный директор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков, особенностью устанавливаемых эскалаторов на всех станциях северо-восточного участка Большого кольца является новый тип ступеней.

«Если раньше они были каркасные металлические, то теперь ступени цельнолитые алюминиевые. Таким образом, лестничное полотно эскалаторов легче традиционного», — пояснил Жуков.

В пресс-службе напомнили, что станция «Рижская» входит в северо-восточный участок БКЛ вместе с «Сокольниками» и «Марьиной Рощей». Она будет связана пересадкой с одноименной станцией Калужско-Рижской линии метро, вокзалом и платформами Московских центральных диаметров. Станция разгрузит восточные и северные участки Сокольнической, Калужско-Рижской и Люблинско-Дмитровской линий.

Новости Москвы,Сергей Жуков,
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