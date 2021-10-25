В Царицыне ввели в эксплуатацию дом по программе реновации

Жилой комплекс находится по адресу: Кантемировская улица, владение 27.

Фото: Mos.ru Mos.ru

В районе Царицыно по адресу: Кантемировская улица, владение 27 ввели в эксплуатацию дом для переселения участников программы реновации. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Дом состоит из пяти секций разной этажности, объединенных подземной автостоянкой.

При отделке фасада здания применяли навесные трехслойные наружные стеновые панели, облицованные кирпичом коричневого цвета разных оттенков. Дополнительные акценты создают темно-песочные, светло-песочные и белые панели. На фасадах установлены короба для кондиционеров.

В доме 266 квартир (31 однокомнатная, 206 двухкомнатных, 29 трехкомнатных), в каждой выполнена улучшенная отделка по стандарту программы реновации.

На первом этаже будут объекты инфраструктуры, офисы и технические помещения. Здесь могут открыть магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей.

В вестибюле жилой части находится колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, а также почтовые ящики.

В зданиях установят грузо-пассажирские лифты, их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации. Также новостройку оснастят системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, видеонаблюдением.

Придомовую территорию благоустроили и озеленили. Во дворе оборудовали три детские игровые площадки и спортивную зону с уличными тренажерами.