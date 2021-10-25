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Сотрудник метро Москвы показал «секретную» станцию

ТК «Звезда»иещё 3
55 минут назад

Сотрудник московского метрополитена рассказал подписчикам в TikTok о станции «Троице-Лыково», которая не отмечена на схемах метрополитена. Платформа находится между станциями «Строгино» и «Крылатское» - продолжительность пути между этими станциями составляет около 10 минут.

«"Троице-Лыково" находится на самом длинном перегоне в нашем метро. По нормам, в тоннеле такой длины необходимы дополнительные выходы для эвакуации пассажиров в случае экстренной ситуации. Станция "Троице-Лыково" и есть такой дополнительный выход», - рассказал сотрудник.

На станции расположены служебные помещения, кабина дежурного, электроподстанция - на станции работают сотрудники метрополитена, однако пассажиров на ней нет. Отмечается, что «Троице-Лыково» это единственная в своем роде станция в столичном метро.

Ранее стало известно, что до конца 2024 года в Москве построят 35 станций и 76 километров линий метрополитена. На данный момент приоритетной задачей является завершение строительства Большой кольцевой линии метро.
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