«"Троице-Лыково" находится на самом длинном перегоне в нашем метро. По нормам, в тоннеле такой длины необходимы дополнительные выходы для эвакуации пассажиров в случае экстренной ситуации. Станция "Троице-Лыково" и есть такой дополнительный выход», - рассказал сотрудник.