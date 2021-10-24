Москвичам посоветовали отказаться от личных машин

Дептранс Москвы порекомендовал жителям столицы отказаться от поездок на личных автомобилях в утреннее и ночное время, так как в ночь на 25 октября ожидаются первые заморозки. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

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Столбики термометров в ближайшую ночь покажут от -1°С до -3°С, на дорогах может образоваться гололедица.

"ЦОДД советует водителям отказаться от поездок на личных автомобилях в ночное и утреннее время и при необходимости пользоваться городским транспортом. Если сели за руль, то держите дистанцию и избегайте резких манёвров", - указано в сообщении дептранса.

В ведомстве подчеркнули, что в таких условиях использование летних шин опасно и может стать причиной ДТП.