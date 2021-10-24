Гигантскую очередь у посольства в Москве показали на видео

Гигантская очередь из желающих проголосовать на выборах президента Узбекистана собралась возле посольства страны в Москве. Видео опубликовано Telegram-канал «Москва с огоньком».
По данным РИА Новости, выборы главы государства проходят в воскресенье, 24 октября. Желающие могут проголосовать и на территории России, в частности, участки организовали в посольстве в Москве и генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Казани, Владивостоке, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске. Также предусмотрены передвижные пункты, которые созданы в местах компактного проживания и предприятий, где работают узбеки.