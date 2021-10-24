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«Осторожно, гололедица!»: москвичей предупредили о самой холодной ночи осени

Вечерняя Москваиещё 9
8 минут назад

В понедельник, 25 октября, в столице ожидается самая холодная ночь с начала осени. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Москвичей предупредили о самой холодной ночи осени
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— Осторожно, гололедица! Центральную Россию ждет самая холодная ночь, — сообщил синоптик.

По его словам, в ночь на понедельник температура воздуха в городе опустится до минус 1–3 градусов. В Московской области столбики термометров будут показывать от нуля до минус 5 градусов.

— В ночь на понедельник благодаря гребню антициклона распогодится, но похолодание усилится, ударят заморозки, — рассказал Тишковец

По словам специалиста, из-за похолодания утром в понедельник улицы покроются гололедом, толщина которого будет достигать от одного до двух миллиметров.

— Так что пешеходам, автомобилистам завтра надо быть осторожными, — цитирует синоптика РИА Новости.

До этого руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что понедельник, 25 октября, станет самым холодным днем в ближайшие десять суток.

Вильфанд также сообщил автомобилистам, что решение насчет смены авторезины каждый должен принять самостоятельно. Если резина без шипов, он рекомендует «переобуться», потому что погодные условия уже позволяют ездить на зимней. Температура ниже 5 градусов будет часто «посещать» столицу.
Новости Москвы,Евгений Тишковец,Роман Вильфанд,РИА Новости,
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