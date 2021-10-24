Москвичей предупредили о самой холодной ночи осени

В понедельник, 25 октября, в столице ожидается самая холодная ночь с начала осени. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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— Осторожно, гололедица! Центральную Россию ждет самая холодная ночь, — сообщил синоптик.

По его словам, в ночь на понедельник температура воздуха в городе опустится до минус 1–3 градусов. В Московской области столбики термометров будут показывать от нуля до минус 5 градусов.

— В ночь на понедельник благодаря гребню антициклона распогодится, но похолодание усилится, ударят заморозки, — рассказал Тишковец

По словам специалиста, из-за похолодания утром в понедельник улицы покроются гололедом, толщина которого будет достигать от одного до двух миллиметров.

— Так что пешеходам, автомобилистам завтра надо быть осторожными, — цитирует синоптика РИА Новости.

До этого руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что понедельник, 25 октября, станет самым холодным днем в ближайшие десять суток.