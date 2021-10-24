Москвичам рассказали о развитии онкопомощи в городе

В столице вводят дополнительные стандарты оказания помощи пациентам с онкологией, действует программа по оценке эффективности препаратов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы, Пресс-служба мэра и правительства Москвы,

«В области онкологии мы вводим дополнительные стандарты оказания помощи, <…> и практически 90% онкологических больных в Москве с 1 января следующего года будут получать по самым высоким стандартам помощь», - рассказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что в 6 онкологических клиниках города проводят реконструкцию корпусов. Там создают первоклассные терапевтические центры мирового уровня. В этих клиниках можно будет получить полный набор консультаций и диагностик.

«Более того, мы запустили программу исследований, наблюдений за действенностью препаратов, которые есть вообще в мире. Сложная работа, в которую включены наши онкологические центры», - отметил мэр.