В Москве объявлен желтый уровень опасности

Гидрометцентр России объявил в Москве «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра объявлен до вечера воскресенья, 24 октября. Об этом сообщает агентство «Москва».

Отмечается, что в Москве и Подмосковье ожидается ветер до 17 метров в секунду. Предупреждение действует с 9:00 до 18:00 24 октября.