В Москве объявлен желтый уровень опасности

Гидрометцентр России объявил в Москве «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра объявлен до вечера воскресенья, 24 октября. Об этом сообщает агентство «Москва».
Отмечается, что в Москве и Подмосковье ожидается ветер до 17 метров в секунду. Предупреждение действует с 9:00 до 18:00 24 октября.
Ранее синоптики спрогнозировали в воскресенье облачную с прояснениями погоду, а также дождь, переходящий в снег. Температура воздуха в Москве поднимется до 3-5 градусов тепла, по области — до 2-5 градусов. Атмосферное давление начнет расти, но останется пониженным.