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В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра

Мослентаиещё 7
26 минут назад

Гидрометцентр России объявил в Москве «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра объявлен до вечера воскресенья, 24 октября. Об этом сообщает агентство «Москва».

В Москве объявлен желтый уровень опасности
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что в Москве и Подмосковье ожидается ветер до 17 метров в секунду. Предупреждение действует с 9:00 до 18:00 24 октября.

Ранее синоптики спрогнозировали в воскресенье облачную с прояснениями погоду, а также дождь, переходящий в снег. Температура воздуха в Москве поднимется до 3-5 градусов тепла, по области — до 2-5 градусов. Атмосферное давление начнет расти, но останется пониженным.

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