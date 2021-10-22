Заммэра Москвы оценила ситуацию с коронавирусом

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире телеканала «Москва 24» оценила ситуацию с коронавирусом в столице, по ее словам, ни сегодня, ни в ближайшее время не приходится ожидать позитивных изменений.

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Заммэра указала, что текущая волна заболеваемости COVID-19 отличается от предыдущих, которые наблюдались в последние полтора года. По ее словам, уже практически шестую неделю подряд происходит рост числа заразившихся на 30 процентов еженедельно.

Ракова добавила, что сложившаяся обстановка создает чрезвычайную нагрузку на здравоохранительную систему, однако у Москвы существует накопленный за предыдущее время борьбы с коронавирусом опыт.