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Ряд электричек в Москву и обратно задерживается из-за упавших на пути деревьев

Вечерняя Москва
1 час назад

Несколько электричек между Москвой и Калугой задерживаются. Это произошло в связи с тем, что в Калужской области ураган повалил деревья на пути и контактную сеть. Об этом рассказали в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

Ряд электричек в Москву и обратно задерживается
Фото: Анна Быкова / Вечерняя МоскваАнна Быкова / Вечерняя Москва

— В настоящее время из-за прошедшего в Калужской области урагана, повалившего деревья на пути и контактную сеть, на участке Обнинское — Нара Киевского направления МЖД задерживаются в пути пассажирский поезд № 739 Брянск — Москва, а также пригородные электрички: № 7020 Калуга — Москва, № 6110 Калуга — Москва, № 7003 Москва — Калуга, № 6115 Москва — Калуга, № 6112 Калуга — Москва. Опоздание составляет около двух часов, — сообщили в МЖД.

Отмечается, что в настоящий момент последствия урагана ликвидирует бригада железнодорожников.

— Московская железная дорога принимает все необходимые меры для сокращения времени задержки поездов и приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства, — добавили в компании.

Ранее стало известно, что сильный ветер повалил более 40 деревьев в разных районах Подмосковья. Также в результате разыгравшейся стихии в 26 поселениях возникли перебои с электроснабжением. Максимальная скорость порывов ветра достигала 18 метров в секунду.

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