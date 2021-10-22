Собянин: QR-коды в музеях и театрах Москвы вводятся надолго

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что QR-коды для посещения столичных театров и музеев будут действовать долго. Об этом сообщает ТАСС.

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Как отмечает РИА Новости, мэр рассказал, что в столице решили объявить нерабочую неделю, а не вводить повсеместные QR-коды, так как коды - долгосрочное решение, которое означает «огромные убытки, огромный удар по экономике».

«Такие меры надо вводить дозированно, спокойно и с учетом мощной экономической поддержки этих секторов экономики», - сказал Собянин.

Власти Москвы из-за роста заболеваемости коронавирусом объявили нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября.

Приостановка работы коснется сфер торговли, услуг, общепита, спорта, культуры, отдыха, развлечений, а также кинотеатров.

Театры и музеи продолжат работу, но пускать туда будут только по QR-кодам (с данными о вакцинации, перенесенной болезни или об отрицательном ПЦР-тесте). Помещения театров и музеев можно будет заполнять максимум на 30 процентов.

Мэр подчеркнул, что QR-коды нужны для того, чтобы люди постепенно люди привыкали к необходимости вакцинироваться.

«Этот период этого вхождения в ситуацию, когда все больше и больше людей должно привиться, оно требует месяцы, не недели даже, а месяцы, чтобы даже пройти полный курс вакцинации, понадобится больше месяца. Нерабочие дни дают немедленный разрыв цепочек, это срочная мера», - объяснил глава города.

Он отметил, что в 90 процентах театров и музеев можно без вреда вводить QR-коды, так как это государственные учреждения, они получают господдержку и ущерба для доходов граждан там не будет.