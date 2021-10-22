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Собянин объяснил, зачем нужны нерабочие дни в Москве

Российская Газетаиещё 12
1 час назад

Столичные власти решили объявить в городе нерабочие дни, поскольку это поможет снизить уровень заболевания коронавирусом. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин объяснил причины введения нерабочих дней в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Нерабочие дни, по его словам, моментально разрывают цепочки заражений. "Это срочные меры, когда пандемия достигла пиковых значений, нужно немедленно, сегодня и сейчас, принять меры для того, чтобы сгладить пики заболеваний", - рассказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1". По его мнению, QR-коды такого эффекта не дадут.

Он объяснил, что QR-коды нужны для того, чтобы горожане понемногу привыкали к необходимости вакцинации против COVID-19. Этот процесс, говорит он, отнимает не недели, а месяцы.

Причем QR-коды, считает Собянин, надо распространять во всех сферах услуг. И на длительный период. Однако эти меры, отмечает глава города, необходимо устанавливать постепенно. Напомним, нерабочие дни в Москве объявлены с 28 октября по 7 ноября.

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