Собянин объяснил причины введения нерабочих дней в Москве

Столичные власти решили объявить в городе нерабочие дни, поскольку это поможет снизить уровень заболевания коронавирусом. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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Нерабочие дни, по его словам, моментально разрывают цепочки заражений. "Это срочные меры, когда пандемия достигла пиковых значений, нужно немедленно, сегодня и сейчас, принять меры для того, чтобы сгладить пики заболеваний", - рассказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1". По его мнению, QR-коды такого эффекта не дадут.

Он объяснил, что QR-коды нужны для того, чтобы горожане понемногу привыкали к необходимости вакцинации против COVID-19. Этот процесс, говорит он, отнимает не недели, а месяцы.