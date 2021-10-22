Собянин объяснил причины введения нерабочих дней в Москве

Столичные власти решили объявить в городе нерабочие дни, поскольку это поможет снизить уровень заболевания коронавирусом. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Нерабочие дни, по его словам, моментально разрывают цепочки заражений. "Это срочные меры, когда пандемия достигла пиковых значений, нужно немедленно, сегодня и сейчас, принять меры для того, чтобы сгладить пики заболеваний", - рассказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1". По его мнению, QR-коды такого эффекта не дадут.
Он объяснил, что QR-коды нужны для того, чтобы горожане понемногу привыкали к необходимости вакцинации против COVID-19. Этот процесс, говорит он, отнимает не недели, а месяцы.
Причем QR-коды, считает Собянин, надо распространять во всех сферах услуг. И на длительный период. Однако эти меры, отмечает глава города, необходимо устанавливать постепенно. Напомним, нерабочие дни в Москве объявлены с 28 октября по 7 ноября.