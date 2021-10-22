Собянин назвал причину ввода системы QR-кодов

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что QR-коды вводятся, чтобы граждане постепенно привыкли к вакцинации, а нерабочие дни дают срочный разрыв цепочек заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС.
При этом он добавил, что такие меры, как QR-коды, должны быть дозированными. По словам мэра, летом текущего года эта система привела к падению доходов бизнеса на 20-80%.
Ранее первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк сообщил, что власти столицы не намерены вводить QR-коды для поездок в общественном транспорте.
На этой неделе президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы.
При этом главам регионов президент разрешил сдвинуть эти сроки, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки. Они могут объявить нерабочими дни до 30 октября и (или) продлить их после 7 ноября.
Москва также ввела период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в России выросло за минувшие сутки на 37 141, до 8 168 305.
За прошедшие сутки в стране зафиксировано 1 064 летальных исхода от последствий COVID-19. Полностью выздоровели 25 453 пациента.