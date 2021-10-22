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Количество контролеров в транспорте Москвы увеличат втрое в нерабочие дни

ТАССиещё 3
27 минут назад

Более 1,5 тыс. контролеров ГКУ "Организатор перевозок" будут проверять наличие масок у пассажиров в транспорте с 28 октября по 7 ноября, что в три раза больше, чем в обычные выходные дни. Об этом ТАСС сообщил в пятницу руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов.

Количество контролеров в транспорте увеличат втрое
Фото: ТАССТАСС

"Для сохранения высокого уровня безопасности мы усиливаем контроль соблюдения масочного режима в транспорте в нерабочие дни. Более 1,5 тыс. контролеров будут проверять наличие масок у пассажиров в транспорте с 28 октября по 7 ноября, это в три раза больше, чем в обычный выходной день", - сказал Султанов.

По его словам, соблюдение простых правил, в том числе правильное ношение средств индивидуальной защиты может помочь предотвратить дальнейшее распространение вируса. Как уточнили в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок", с начала октября в московском транспорте выявлено более 30 тыс. нарушений масочного режима. В ведомстве отметили, что на фоне нестабильной и тревожной ситуации с заболеваемостью COVID-19 учреждение стремится обеспечить максимальный уровень безопасности в московском транспорте для всех пассажиров.

Ранее сообщалось, что контролеры в метро и наземном транспорте в Москве начали оформлять нарушение в том случае, если маска не закрывает полностью нос и рот. Кроме того, в рамках усиления контроля по соблюдению антиковидных мер, мобильные группы контролеров в поездах метрополитена увеличены на 50%. Штраф за отсутствие маски составляет 5 тыс. рублей.

Власти Москвы и Подмосковья из-за ситуации с коронавирусом объявили нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. В это время в городе и области будут закрыты кафе и рестораны, торговые центры и непродовольственные магазины, а также организации сферы услуг, школьники уйдут на каникулы.

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