Количество контролеров в транспорте увеличат втрое

Более 1,5 тыс. контролеров ГКУ "Организатор перевозок" будут проверять наличие масок у пассажиров в транспорте с 28 октября по 7 ноября, что в три раза больше, чем в обычные выходные дни. Об этом ТАСС сообщил в пятницу руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов.

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"Для сохранения высокого уровня безопасности мы усиливаем контроль соблюдения масочного режима в транспорте в нерабочие дни. Более 1,5 тыс. контролеров будут проверять наличие масок у пассажиров в транспорте с 28 октября по 7 ноября, это в три раза больше, чем в обычный выходной день", - сказал Султанов.

По его словам, соблюдение простых правил, в том числе правильное ношение средств индивидуальной защиты может помочь предотвратить дальнейшее распространение вируса. Как уточнили в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок", с начала октября в московском транспорте выявлено более 30 тыс. нарушений масочного режима. В ведомстве отметили, что на фоне нестабильной и тревожной ситуации с заболеваемостью COVID-19 учреждение стремится обеспечить максимальный уровень безопасности в московском транспорте для всех пассажиров.

Ранее сообщалось, что контролеры в метро и наземном транспорте в Москве начали оформлять нарушение в том случае, если маска не закрывает полностью нос и рот. Кроме того, в рамках усиления контроля по соблюдению антиковидных мер, мобильные группы контролеров в поездах метрополитена увеличены на 50%. Штраф за отсутствие маски составляет 5 тыс. рублей.