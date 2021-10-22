МЧС предупредило москвичей о сильном ветре

ГУ МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение для москвичей и гостей столицы в котором сообщается, что на территории города ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду. Скорость ветра будет увеличена из-за прохождения холодного фронта в период с 10 до 18 часов 22 октября.

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В целях безопасности пешеходам следует соблюдать правила нахождения на улице в период непогоды. Специалисты МЧС советуют по возможности обходить шаткие конструкции, не укрываться от ветра под деревьями и рекламными щитами. Автомобилистам необходимо парковать свои машины вдали от сухостоев и некрепких строений – это позволит сохранить свой автомобиль в целости.

В правительстве города сообщили, что на весь период экстренного предупреждения коммунальные службы будут работать в усиленном режиме. Все специалисты находятся в режиме повышенной готовности. Всего на аварийном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад.