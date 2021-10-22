Власти рассказали, введут ли QR-коды для поездок на общественном транспорте в Москве

Власти Москвы пока не планируют введение QR-кодов для поездок на общественном транспорте в период нерабочих дней. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказал первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы Алексей Немерюк. Нерабочие дни в городе продлятся с 28 октября по 7 ноября.

Фото: Кардашов Антон/Агентство «Москва» Кардашов Антон/Агентство «Москва»

Метро в эти дни и транспорт будут работать. Опять же с учётом загрузки понятно, что коллеги из транспортного комплекса ситуацию отслеживают, насколько большая нагрузка на транспорт, и, исходя из этого, принимаются другие решения, — заявил чиновник.

При этом он подчеркнул, что власти хотят максимально снизить число контактов между людьми при наименьшем ущербе для экономики.

Ранее также стало известно, что в мэрии не собираются ограничивать передвижения и на личном транспорте.

При этом, в столице усилили контроль за соблюдением антикоронавирусных мер на транспорте, включая такси. Роспотребнадзор призвал москвичей не осуществлять поездки в транспорте без средств индивидуальной защиты, следить за чистотой рук и соблюдать социальную дистанцию.