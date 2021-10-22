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В Москве не будут вводить QR-коды для поездок на общественном транспорте

News.ru
46 минут назад

Власти Москвы пока не планируют введение QR-кодов для поездок на общественном транспорте в период нерабочих дней. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказал первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы Алексей Немерюк. Нерабочие дни в городе продлятся с 28 октября по 7 ноября.

Власти рассказали, введут ли QR-коды для поездок на общественном транспорте в Москве
Фото:  Кардашов Антон/Агентство «Москва» Кардашов Антон/Агентство «Москва»

Метро в эти дни и транспорт будут работать. Опять же с учётом загрузки понятно, что коллеги из транспортного комплекса ситуацию отслеживают, насколько большая нагрузка на транспорт, и, исходя из этого, принимаются другие решения, — заявил чиновник.

Контроль за соблюдением антиковидных мер в транспорте усилят

При этом он подчеркнул, что власти хотят максимально снизить число контактов между людьми при наименьшем ущербе для экономики.

Ранее также стало известно, что в мэрии не собираются ограничивать передвижения и на личном транспорте.

При этом, в столице усилили контроль за соблюдением антикоронавирусных мер на транспорте, включая такси. Роспотребнадзор призвал москвичей не осуществлять поездки в транспорте без средств индивидуальной защиты, следить за чистотой рук и соблюдать социальную дистанцию.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил в столице нерабочими дни с 28 октября по 7 ноября. В этот период в Москве закроются непродовольственные магазины, предприятия сферы услуг, салоны красоты, фитнес-клубы, бассейны. Кафе и рестораны смогут работать только навынос. Приостанавливается также приём граждан в центрах «Мои документы» и представительствах органов власти. Предоставление государственных услуг в электронном виде полностью сохранится. Открытыми останутся продуктовые магазины и аптеки, также не будет ограничена продажа товаров с доставкой.

Новости Москвы,Алексей Немерюк,Сергей Собянин,Роспотребнадзор,Правительство Москвы,Эхо Москвы,
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