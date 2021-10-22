Столичные городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды

В столице из-за непогоды городские службы переведены в режим повышенной готовности. Об этом в пятницу, 22 октября, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

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— На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов. Они готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередачи, падения деревьев и других инцидентов, связанных с погодными условиями. Электросетевым организациям дано указание подготовить источники аварийного питания, — приводит его слова Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Он отметил, что особо контролируются объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства. В городе приняты необходимые меры по защите жилых и нежилых зданий от последствий непогоды. До жителей доносится вся необходимая информация с помощью смс-сообщений и видеоэкранов на улицах.