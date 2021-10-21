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Москвичей предупредили о морозах

Елена Прошина
14 минут назад

Синоптики пообещали москвичам похолодание в ближайшие дни вплоть до минусовых температур в понедельник, 25 октября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Москвичей предупредили о морозах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщили синоптики, температура начнет понижаться на выходных. Так, в субботу, 23 октября, ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой дождь.

Температура снизится ночью в Москве до плюс 4-6 градусов, днем до 7-9 градусов.

В воскресенье, 24 октября, будет еще холоднее. Ночью пройдут небольшие осадки. Температура в Москве и ночью, и днем еще останется плюсовой – 3-5 градусов, но днем уже возможен снег.

В понедельник, 25 октября, прогнозируется существенное похолодание. Ночью температура опустится до минус 1-6 градусов, днем будет не выше 0-5 градусов.

Во вторник, 26 октября, немного потеплеет. Будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью составит от минус 5 до 0 градусов, днем - плюс 2-7 градусов.

«Погода переносит нас в начало ноября», - отметили в Гидрометцентре.

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