Храмы Москве не будут закрывать в ноябрьские нерабочие дни

Богослужения в московских храмах и церквях во время нерабочих дней в столице будут проходить, но обязательно с соблюдением социальной дистанции и других требований по ограничению распрострен7ения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталия Сучкова.

"У нас есть требования Роспотребнадзора, никто ничего не закрывал. Но есть установка для храмов, как должна проходить служба, все меры безопасности, как и было в последнее время. Другого ничего нет пока", - заявил Сучков.

Замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк уточнил, что во время грядущих нерабочих дней столичные кладбища также будут открыты для посещения в обычном режиме.

В России с 30 октября по 7 ноября вводятся нерабочие дни. В эти дни приостанавливается работа организаций сферы торговли, услуг, общественного питания и других. Президент России Владимир Путин разрешил главам регионов президент разрешил сдвинуть эти сроки, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки.