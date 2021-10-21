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Храмы Москве не будут закрывать в ноябрьские нерабочие дни

Газета.Ru
41 минуту назад

Богослужения в московских храмах и церквях во время нерабочих дней в столице будут проходить, но обязательно с соблюдением социальной дистанции и других требований по ограничению распрострен7ения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталия Сучкова.

Храмы Москве не будут закрывать в ноябрьские нерабочие дни
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"У нас есть требования Роспотребнадзора, никто ничего не закрывал. Но есть установка для храмов, как должна проходить служба, все меры безопасности, как и было в последнее время. Другого ничего нет пока", - заявил Сучков.

Замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк уточнил, что во время грядущих нерабочих дней столичные кладбища также будут открыты для посещения в обычном режиме.

В России с 30 октября по 7 ноября вводятся нерабочие дни. В эти дни приостанавливается работа организаций сферы торговли, услуг, общественного питания и других. Президент России Владимир Путин разрешил главам регионов президент разрешил сдвинуть эти сроки, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки.

В Москве период нерабочих дней начнется раньше всероссийского — с 28 октября. 20 октября в России было зарегистрировано 34 073 случая заражения коронавирусом за сутки, при этом был установлен новый рекорд по количеству смертей от коронавируса — скончались 1028 человек.

Новости Москвы,Алексей Немерюк,Владимир Путин,Роспотребнадзор,Правительство Москвы,
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