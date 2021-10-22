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В московском транспорте решили не вводить QR-коды на время длинных выходных

Мослентаиещё 4
3 часа назад

В московском транспорте решили не вводить QR-коды на время длинных выходных
Фото: МослентаМослента

В городском общественном транспорте Москвы не будут вводить QR-коды на время длинных выходных с 28 октября по 7 ноября. Об этом сообщили городские власти, пишет ТАСС.

Согласно источнику, нагрузка позволяет пока не прибегать к более серьезным мерам профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Ранее Дептранс заверил москвичей, что во время нерабочих дней столичный транспорт будет работать в обычном режиме. Интервалы движения не собираются увеличивать, чтобы пассажиры могли с комфортом соблюдать социальную дистанцию. Все поверхности в салонах будут дезинфицировать, подчеркнули в ведомстве.

Новости Москвы,ИТАР-ТАСС,
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