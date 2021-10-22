В московском транспорте решили не вводить QR-коды на время длинных выходных

Фото: Мослента Мослента

В городском общественном транспорте Москвы не будут вводить QR-коды на время длинных выходных с 28 октября по 7 ноября. Об этом сообщили городские власти, пишет ТАСС.

Согласно источнику, нагрузка позволяет пока не прибегать к более серьезным мерам профилактики распространения коронавирусной инфекции.