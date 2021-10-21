Контроль за соблюдением антиковидных мер в транспорте усилят

В Москве усилили контроль за соблюдением мер по борьбе с распространением коронавируса в транспорте, в том числе в такси. Об этом сообщается в четверг на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Фото: © АГН Москва © АГН Москва

В среду зампредседателя Правительства Татьяна Голикова предложила усилить санитарно-эпидемиологические меры на всех видах транспорта: авиационном, железнодорожном, водном и автомобильном. С такой инициативой она выступила в ходе совещания президента Владимира Путина с членами Правительства, сообщается на сайте Кремля. Вице-премьер обратилась к регионам и компаниям-перевозчикам с просьбой организовать такую работу и обеспечить необходимый контроль.

Видео дня

«В связи с ростом заболеваемости и осложнением эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции усилен контроль за соблюдением и полнотой выполнения обязательных требований по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на объектах транспорта города Москвы, включая такси», — сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве также рассказали, что ранее онлайн-сервисам заказа такси направили предписания о проведении дополнительных профилактических мероприятий.

С апреля по октябрь 2021 года управление проверило 1 245 такси, из них в 181 были установлены нарушения: у водителей и пассажиров не было масок, либо маски были спущены на подбородок, не во всех автомобилях проводилась дезинфекция салона, отсутствовали кожные антисептики для обработки рук.

Всего с начала 2021 года специалисты проверили 3 045 объектов транспорта и транспортной инфраструктуры. Речь идёт об автобусах, электробусах, трамваях, метро, такси и теплоходах. Нарушения обязательных требований по COVID-19 установлены в 449 объектах. Общая сумма штрафов составила свыше 700 тысяч рублей. Деятельность одного предпринимателя приостановили на 20 суток.