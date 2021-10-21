Собянин дал москвичам совет, как провести локдаун

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге дал совет жителям столицы, как им лучше провести объявленные властями выходными дни.

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Напомним, ранее он объявил, что из-за распространения коронавируса с 28 октября по 7 ноября в Москве будут нерабочими днями. Кроме того, вводится ряд ограничений.

По словам Собянина, это время нужно использовать с максимальной пользой для себя и семьи, чтобы отдохнуть, заодно спасти жизни людей и вернуться потом к обычной жизни.