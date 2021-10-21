В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+8° в 
USD 71.06EUR 82.62BRENT 84.26
Войти в почту

Москва продлит часть антикоронавирусных мер после 8 ноября

Мослента
51 минуту назад

По окончании нерабочих с дней, объявленных в Москве с 28 октября по 7 ноября, продолжит действовать часть антикоронавирусных мер. Об этом написал мэр Сергей Собянин в своем блоге.

Москва продлит часть антикоронавирусных мер после 8 ноября
Фото: Ирина Бужор / КоммерсантъИрина Бужор / Коммерсантъ

С 8 ноября приостановят проезд в общественном транспорте для москвичей старше 60 лет и хронически больных.

Кроме того, в театры и музеи можно будет попасть только по QR-коду. В учреждениях будут следить за ношением масок и максимальной 70-процентной заполняемостью помещений.

Коды введут также на концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных и прочих мероприятиях, где будут одновременно присутствовать более 500 человек. «Организаторам мероприятий с числом участников менее 500 человек также рекомендуется принять аналогичные решения», — добавил мэр.

Ранее в московских школах объявили каникулы на время нерабочих дней. Также выходные в Москве продлили с 28 октября по 7 ноября.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители