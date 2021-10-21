Москва продлит часть антикоронавирусных мер после 8 ноября

По окончании нерабочих с дней, объявленных в Москве с 28 октября по 7 ноября, продолжит действовать часть антикоронавирусных мер. Об этом написал мэр Сергей Собянин в своем блоге.

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Ирина Бужор / Коммерсантъ

С 8 ноября приостановят проезд в общественном транспорте для москвичей старше 60 лет и хронически больных.

Кроме того, в театры и музеи можно будет попасть только по QR-коду. В учреждениях будут следить за ношением масок и максимальной 70-процентной заполняемостью помещений.

Коды введут также на концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных и прочих мероприятиях, где будут одновременно присутствовать более 500 человек. «Организаторам мероприятий с числом участников менее 500 человек также рекомендуется принять аналогичные решения», — добавил мэр.