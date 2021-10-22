«К концу недели Москва достигнет пиковых значений»

Сергей Собянин рассказал, зачем необходимо введение QR-кодов. Кроме того, мэр Москвы объяснил, что объявление нерабочих дней — это вынужденная мера, чтобы защитить жизнь и здоровье людей в условиях роста заболеваемости. Какие прогнозы по распространению коронавируса дал Собянин и будут ли оказывать москвичам плановую медпомощь в ближайшие дни, — в материале «Газеты.Ru».

Фото: ТАСС ТАСС

Мэр Москвы пояснил, что введение QR-кодов необходимо для того, чтобы люди постепенно привыкали к вакцинации от коронавируса. Об этом он сказал в эфире телеканала "Россия 1".

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Сергей Собянин подчеркнул, что период, когда "все больше и больше людей должно привиться" требует месяцы, "не недели даже".

"Нерабочие дни дают немедленный разрыв цепочек, это срочная мера, когда уже пандемия достигла пиковых значений и нужно немедленно, сегодня и сейчас принять меры, чтобы сгладить пики, снизить уровень заболеваемости. И, конечно, QR-коды никакого подобного эффекта не дадут", - уверен градоначальник.

Он также выразил мнение, что к концу этой недели Москва достигнет пиковых значений по заболеваемости коронавирусной инфекцией. По его мнению, это будут "рекордные за всю историю пандемии показатели".

"Конечно, это требует принятия мер, чтобы защитить здоровье и жизни людей. Поэтому президентом принято решение о нерабочих днях, в Москве введены также нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. Это исключительная мера, необходимая для того, чтобы защитить людей", - отметил он.

В период нерабочих дней будут закрыты детские сады и школы, а вузы будут работать дистанционно. Кроме того, в эти дни нельзя проводить массовые мероприятия, а работа кафе и ресторанов разрешена только на вынос. Мэр Москвы подчеркнул, что QR-коды бессмысленно вводить на короткий срок. Минимум - полгода.

Такие меры московские власти уже реализовывали летом. Тогда, по словам Собянина, "падение доходов бизнеса составляло от 20 до 80%, в среднем 36% с учетом работы летних веранд".

"Но в длительной перспективе - это огромные убытки, огромный удар по экономике, поэтому такие меры надо вводить дозированно, спокойно и с учетом мощной экономической поддержки этих секторов экономики", - добавил он.

Градоначальник подчеркнул, что в этом году осенняя волна ОРВИ наложилась на дельта-штамм, что дает "достаточно большую синергию".

Вместе с тем Собянин добавил, что в периоды пиковой заболеваемости коронавирусом трудно оказывать плановую помощь.

"В связи с тем, что вся система здравоохранения напряжена, она работает в повышенном режиме: и скорая помощь, и поликлиники, и больницы - часть из них переведены на работу с ковидом. Тем не менее мы все-таки видим возможность сохранить это важное направление не только экстренной, но и плановой помощи. Что и будет сделано", - пообещал он, отметив, что это касается и помощи онкобольным.