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Вакцинированные москвичи смогут разблокировать соцкарты

Москва24
1 час назад

Вакцинированные москвичи смогут разблокировать социальные карты. Об этом в своем блоге сообщил Сергей Собянин.

Вакцинированные москвичи смогут разблокировать соцкарты
Фото: m24.rum24.ru

Мэр пояснил, что в связи с введением домашнего режима для пожилых и хронически больных горожан с 8 ноября будет приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте. Вакцинированных и переболевших коронавирусом в течение последних 6 месяцев блокировка не коснется.

"Разблокировка социальных карт будет проводиться сразу после вакцинации первым компонентом. Просьба отнестись к этому решению с пониманием. Оно принято для того, чтобы сберечь жизни и здоровье наиболее уязвимой категории москвичей", – отметил градоначальник.

Ранее Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней в РФ с 30 октября по 7 ноября. Указанные дни объявляются нерабочими на территории всей страны с сохранением заработной платы. При этом регионы со сложной эпидемиологической ситуацией могут ввести нерабочие дни начиная с 23 октября.

Новости Москвы,Сергей Собянин,Владимир Путин,
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