Вакцинированные москвичи смогут разблокировать соцкарты

Вакцинированные москвичи смогут разблокировать социальные карты. Об этом в своем блоге сообщил Сергей Собянин.

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Мэр пояснил, что в связи с введением домашнего режима для пожилых и хронически больных горожан с 8 ноября будет приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте. Вакцинированных и переболевших коронавирусом в течение последних 6 месяцев блокировка не коснется.

"Разблокировка социальных карт будет проводиться сразу после вакцинации первым компонентом. Просьба отнестись к этому решению с пониманием. Оно принято для того, чтобы сберечь жизни и здоровье наиболее уязвимой категории москвичей", – отметил градоначальник.