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Обладатели QR-кодов смогут посещать музеи и театры в Москве

Вечерняя Москваиещё 5
1 час назад

Москвичи обладающие QR-кодом, свидетельствующим о проведенной вакцинации против коронавируса или перенесенной болезни, смогут посещать городские музеи и театры. Об этом в четверг, 21 октября, заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

Обладатели QR-кодов смогут посещать музеи и театры в Москве
Фото: Сергей Киселев / АГН МоскваСергей Киселев / АГН Москва

— Театры и музеи могут продолжать работу. Однако их посещение будет возможно только при условии заполняемости помещений не более 50 процентов, использования QR-кодов и защитных масок, — сообщил глава города.

Отмечается, что нерабочие дни в столице продлятся с 28 октября по 7 ноября для улучшения ситуации с коронавирусом.

В среду, 20 октября, президент России Владимир Путин провел с кабинетом министров совещание по ситуации с коронавирусом. По итогам встречи глава государства обратился к россиянам и принял решение объявить дни с 30 октября по 7 ноября выходными из-за обострения эпидемиологической обстановки. О том, что нужно знать о новых общефедеральных противоэпидемических мерах, — в материале «Вечерней Москвы».

Новости Москвы,Сергей Собянин,Владимир Путин,
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