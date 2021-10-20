Москва снизила выбросы в атмосферу в два раза за 10 лет

Объем выбросов опасных веществ в атмосферу на территории Москвы уменьшился в два раза за последние 10 лет. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе международного форума «Российская энергетическая неделя».

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Улучшить экологическую ситуацию удалось с помощью масштабных проектов, которые реализуются в столице.

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Как рассказала заместитель директора по научной работе ГПБУ «Мосэкомониторинг» столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды Елена Лезина, благодаря реализации программ, направленных на улучшение экологической обстановки, за 10 лет содержание оксида углерода в воздухе снизилось в 2,3 раза, содержание оксида азота сократилось в 2,2 раза, РМ10 - в 1,4 раза, диоксида азота - в 1,3 раза, диоксида серы - в 1,7 раза.

С 2012 года Москва пересмотрела цели развития транспортного комплекса и признала задачу снижения загрязнения воздуха автотранспортом приоритетной. В городе развивается система общественного транспорта с упором на электрические виды, обновляется грузовой и автобусный парки, ограничивается движение грузового транспорта, вводится контроль качества моторного топлива, строятся дороги, позволяющие быстрее доехать до пунктов назначения и снизить перепробег автомобилей.

«Модернизация транспортной системы Москвы идет по принципу, предполагающему, что транспорт – это не собственность, а услуга. С 2010 года правительство Москвы ведет комплексную политику в области снижения загрязнения воздуха от автотранспорта. Имею в виду развитие общественного транспорта, 69% населения выбирают его для своих поездок, и 66% поездок совершается на электрическом транспорте», - отметила Елена Лезина.

К концу 2021 года по улицам Москвы будет ездить 1000 электробусов. Кроме того, в Москве функционирует одна из крупнейших систем проката двухколесного транспорта в мире: введено в эксплуатацию 900 км велополос и велодорожек, в 2020 году в городе работали 662 пункта велопроката с 6,5 тысячи велосипедов.

Благодаря этим и другим мерам за период с 2011 по 2020 год валовые выбросы вредных веществ от автотранспорта снизились на 64%, а концентрации основных загрязняющих веществ вблизи автотрасс снизились до 3-х раз (концентрации оксида углерода - в 3,1 раза, оксида азота - в 3,4 раза).

Елена Лезина также рассказала о начавшейся в 2011 году масштабной модернизации Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ), которая стала условием сохранения предприятия в городской черте. Окончание модернизации запланировано на 2025 года, однако уже сейчас реализация программы модернизации МНПЗ позволила снизить средние концентрации сероводорода и повторяемость превышений максимально разовой предельно допустимой концентрации в 2 раза.

По словам замдиректора «Мосэкомониторинга», благоприятно на экологическом состоянии города также сказываются новые стандарты, регламенты и технологии уборки дорог и улиц.

Вакуумная уборка позволяет не только сократить содержание взвешенных частиц PM10 в атмосферном воздухе, но и предотвращает загрязнение водных объектов. При такой технологии уборки в ливневые стоки в периоды интенсивных дождей не попадает загрязненная вода.

С 2012 года ведется реконструкция очистных сооружений АО «Мосводоканал», чтобы исключить неприятные запахи на прилегающей территории.

В столице также проводится масштабная модернизация предприятий энергетического комплекса. За счет внедрения парогазовых установок, мер по экономии энергии, модернизации предприятий выбросы загрязняющих веществ от объектов энергетики снизились с 2010 года на 11%.