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Владельцы московских ТЦ предложили властям профинансировать «COVID-патрули»

Елена Прошина
33 минуты назад

Владельцы торговых центров Москвы предложили городским властям профинансировать организацию «COVID-патрулей». Как рассказал президент Союза торговых центров Булат Шакиров в эфире телеканала «Россия-24», они будут следить за соблюдением мер профилактики распространения коронавируса.

Владельцы московских ТЦ предложили властям профинансировать «COVID-патрули»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Создать патрули предлагают из сотрудников полиции или Росгвардии, а крупнейшие торговые центры готовы самостоятельно оплачивать дополнительные отряды правоохранителей. В их задачи войдет соблюдение отслеживания социальной дистанции и масочного режима, а также предупредительная и профилактическая работа.

Шакиров отметил, что в торговых центрах уже активизировали работу по наблюдению за ношением масок, в том числе и с помощью видеокамер на входе в заведения. Сейчас к системе видеонаблюдения подключено порядка 300 торговых центров Москвы, что составляет около половины.

Напомним, что накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых ограничениях в связи с ситуацией с COVID-19 в столице. С 25 октября до 25 февраля 2022 года люди возрасте старше 60 лет и граждане с хроническими заболеваниями, должны соблюдать домашний режим. Кроме того, работодатели должны будут перевести на дистанционный режим не менее 30% сотрудников.

Новости Москвы,Булат Шакиров,Сергей Собянин,Росгвардия,
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