Владельцы московских ТЦ предложили властям профинансировать «COVID-патрули»

Владельцы торговых центров Москвы предложили городским властям профинансировать организацию «COVID-патрулей». Как рассказал президент Союза торговых центров Булат Шакиров в эфире телеканала «Россия-24», они будут следить за соблюдением мер профилактики распространения коронавируса.

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Создать патрули предлагают из сотрудников полиции или Росгвардии, а крупнейшие торговые центры готовы самостоятельно оплачивать дополнительные отряды правоохранителей. В их задачи войдет соблюдение отслеживания социальной дистанции и масочного режима, а также предупредительная и профилактическая работа.

Шакиров отметил, что в торговых центрах уже активизировали работу по наблюдению за ношением масок, в том числе и с помощью видеокамер на входе в заведения. Сейчас к системе видеонаблюдения подключено порядка 300 торговых центров Москвы, что составляет около половины.