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На востоке Москвы отремонтировали исторический жилой дом

РИА Недвижимостьиещё 1
1 час назад

В Восточном районе в Москве отремонтировали дом, который построен в начале XX века и является памятником архитектуры, говорится в сообщении столичного фонда капремонта.

На востоке столицы отремонтировали исторический дом
Фото: Фонд капительного ремонта МосквыФонд капительного ремонта Москвы

Трехэтажный жилой дом на Главной улице, 5 возведен в 1937 году. В нем 28 квартир, каждый из подъездов украшен колоннами. Еще в доме девять террас с пилястрами и арочным сводом, отмечается в пресс-релизе.

"В рамках комплексного капремонта заменены системы водоотведения, холодного водоснабжения и теплоснабжения. Отремонтированы подвальные помещения и подъезды дома. Серьезные работы были проведены на крыше. За время эксплуатации на стропилах образовались гнилостные повреждения, стальные кровельные листы были деформированы и поражены коррозией. Все недочеты устранили, конструкцию покрыли огнебиозащитным составом", - говорится в сообщении.

Район Восточный включает в себя поселки Восточный и Акулово. Изначально поселок Восточный создавался для обслуживания Восточной водопроводной станции, которую запустили летом 1937 года. Генплан территории был составлен московскими архитекторами в 30-е годы ХХ века. Место напоминает довоенную Москву. Жилые здания в основном не выше трех-пяти этажей и созданы по индивидуальному проекту.

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