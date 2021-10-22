На востоке столицы отремонтировали исторический дом

В Восточном районе в Москве отремонтировали дом, который построен в начале XX века и является памятником архитектуры, говорится в сообщении столичного фонда капремонта.

Фото: Фонд капительного ремонта Москвы Фонд капительного ремонта Москвы

Трехэтажный жилой дом на Главной улице, 5 возведен в 1937 году. В нем 28 квартир, каждый из подъездов украшен колоннами. Еще в доме девять террас с пилястрами и арочным сводом, отмечается в пресс-релизе.

"В рамках комплексного капремонта заменены системы водоотведения, холодного водоснабжения и теплоснабжения. Отремонтированы подвальные помещения и подъезды дома. Серьезные работы были проведены на крыше. За время эксплуатации на стропилах образовались гнилостные повреждения, стальные кровельные листы были деформированы и поражены коррозией. Все недочеты устранили, конструкцию покрыли огнебиозащитным составом", - говорится в сообщении.