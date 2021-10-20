В Москве высадят около 14 миллионов тюльпанов

"Для того, чтобы тюльпаны распустились весной, их нужно высадить осенью. Цветник декорируется цветной щепой, чтобы радовать глаз наших горожан. Кроме того, щепа помогает тюльпанам прижиться в холодные зимы и не замерзнуть", — отметила Кораблина.