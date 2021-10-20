В Москве высадят около 14 миллионов тюльпанов

В Москве высадят 14 миллионов тюльпанов более чем 50 различных сортов.
"Всего специалисты высадят более 50 сортов тюльпанов, высотой от 15 до 40 сантиметров — в зависимости от цветника", - рассказала заместитель руководителя департамента ЖКХ Москвы Наталия Кораблина.
Работы начались со сквера на Большой Сухаревской площади, здесь высадят красные и розовые луковичные голландской селекции. На Поклонной горе традиционно появятся красные тюльпаны, у Большого театра и Триумфальной площади будут смешанные композиции.
"Для того, чтобы тюльпаны распустились весной, их нужно высадить осенью. Цветник декорируется цветной щепой, чтобы радовать глаз наших горожан. Кроме того, щепа помогает тюльпанам прижиться в холодные зимы и не замерзнуть", — отметила Кораблина.