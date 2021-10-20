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Подозреваемая в убийстве девочки в Вологде признала вину

Деловая газета "Взгляд"иещё 5
45 минут назад

В Следственном комитете по Вологодской области сообщили, что женщина, подозреваемая в убийстве школьницы, дала признательные показания.

Подозреваемая в убийстве девочки в Вологде призналась в содеянном
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В ходе допроса женщина дала признательные показания, пояснив, что совершила убийство ребенка на почве возникших неприязненных отношений», – говорится в релизе на сайте ведомства.

Чтобы установить психическое состояние женщины, так как у следствия возникли сомнения, по уголовному делу в отношении подозреваемой назначена судебная психиатрическая экспертиза.

Следствие в ближайшее время предъявит женщине обвинение по статье «Убийство малолетней». Ей может грозить до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное.

Ранее сообщалось, что после убийства девятилетней девочки в Вологде было возбуждено дело о халатности отношении должностных лиц органов системы профилактики.

Специалисты вовремя не выявили опасное положение девочки в семье, в которой мать злоупотребляет алкоголем. Вместе с детьми проживали бабушка и сожитель матери. Брат погибшей сейчас изъят из семьи и находится в больнице, где проходит обследование.

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