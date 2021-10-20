Подозреваемая в убийстве девочки в Вологде призналась в содеянном

В Следственном комитете по Вологодской области сообщили, что женщина, подозреваемая в убийстве школьницы, дала признательные показания.
«В ходе допроса женщина дала признательные показания, пояснив, что совершила убийство ребенка на почве возникших неприязненных отношений», – говорится в релизе на сайте ведомства.
Чтобы установить психическое состояние женщины, так как у следствия возникли сомнения, по уголовному делу в отношении подозреваемой назначена судебная психиатрическая экспертиза.
Следствие в ближайшее время предъявит женщине обвинение по статье «Убийство малолетней». Ей может грозить до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное.
Ранее сообщалось, что после убийства девятилетней девочки в Вологде было возбуждено дело о халатности отношении должностных лиц органов системы профилактики.
Специалисты вовремя не выявили опасное положение девочки в семье, в которой мать злоупотребляет алкоголем. Вместе с детьми проживали бабушка и сожитель матери. Брат погибшей сейчас изъят из семьи и находится в больнице, где проходит обследование.