Работу сервиса оплаты парковки по СМС восстановили

Оплата парковки автомобилей в Москве с помощью СМС и через личный кабинет на странице сервиса заработала в штатном режиме. Об этом во вторник сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Автомобилисты снова могут оплачивать парковку и пополнять парковочный счет через СМС и в личном кабинете на сайте parking.mos.ru. Напоминаем, ранее в работе этих сервисов наблюдались временные ограничения. Оплатить парковку или пополнить парковочный счет можно было в мобильном приложении "Парковки Москвы", была доступна и оплата в паркоматах", - говорится в сообщении.
Сбой при оплате парковки через СМС и личный кабинет наблюдался во вторник вечером.