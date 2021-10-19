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Работу сервиса оплаты парковки через СМС восстановили в Москве

ТАССиещё 2
1 час назад

Оплата парковки автомобилей в Москве с помощью СМС и через личный кабинет на странице сервиса заработала в штатном режиме. Об этом во вторник сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Работу сервиса оплаты парковки по СМС восстановили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Автомобилисты снова могут оплачивать парковку и пополнять парковочный счет через СМС и в личном кабинете на сайте parking.mos.ru. Напоминаем, ранее в работе этих сервисов наблюдались временные ограничения. Оплатить парковку или пополнить парковочный счет можно было в мобильном приложении "Парковки Москвы", была доступна и оплата в паркоматах", - говорится в сообщении.

Сбой при оплате парковки через СМС и личный кабинет наблюдался во вторник вечером.

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