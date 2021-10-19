Работу сервиса оплаты парковки по СМС восстановили

"Автомобилисты снова могут оплачивать парковку и пополнять парковочный счет через СМС и в личном кабинете на сайте parking.mos.ru. Напоминаем, ранее в работе этих сервисов наблюдались временные ограничения. Оплатить парковку или пополнить парковочный счет можно было в мобильном приложении "Парковки Москвы", была доступна и оплата в паркоматах", - говорится в сообщении.