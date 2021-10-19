Собянин назвал различия в ситуации с COVID осенью 2020 и 2021 годов

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил о том, что в столице повторяется история прошлого года, когда заболеваемость COVID-19 начала расти в сентябре, а ее пик пришелся на декабрь.

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«Но при всей внешней схожести осени 2020 и 2021 годов — между ними есть важные различия», — написал он.

Мэр города отметил, что благодаря массовой вакцинации в Москве удалось создать значительную прослойку людей, защищенных от коронавирусной инфекции.

«Первый компонент вакцины получили 5 млн москвичей. В основном это люди среднего возраста», — добавил он.

За последние сутки в Москве зарегистрировано максимальное число смертей от коронавируса с начала августа — 73 умерших. При этом днем ранее от коронавирусной инфекции в столице скончались 69 человек, с начала пандемии — 30 305.