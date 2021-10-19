В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+20° в 
USD 70.97EUR 82.68BRENT 85.07
Войти в почту

Собянин заявил, что в Москве с COVID-19 повторяется история прошлого года

Газета.Ru
21 минуту назад

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил о том, что в столице повторяется история прошлого года, когда заболеваемость COVID-19 начала расти в сентябре, а ее пик пришелся на декабрь.

Собянин назвал различия в ситуации с COVID осенью 2020 и 2021 годов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Но при всей внешней схожести осени 2020 и 2021 годов — между ними есть важные различия», — написал он.

Мэр города отметил, что благодаря массовой вакцинации в Москве удалось создать значительную прослойку людей, защищенных от коронавирусной инфекции.

«Первый компонент вакцины получили 5 млн москвичей. В основном это люди среднего возраста», — добавил он.

За последние сутки в Москве зарегистрировано максимальное число смертей от коронавируса с начала августа — 73 умерших. При этом днем ранее от коронавирусной инфекции в столице скончались 69 человек, с начала пандемии — 30 305.

В Москве вводятся защитные меры из-за роста заболеваемости коронавирусом

Ранее сообщалось, что власти Москвы введут домашний режим для пожилых людей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями из-за всплеска заболеваемости COVID-19.

Новости Москвы,Сергей Собянин,Правительство Москвы,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители